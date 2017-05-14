Государственный банк развития КНР выделит 250 млрд юаней на развитие Шелкового пути В рамках стратегии «Один пояс – один путь"

Государственный банк развития Китая предоставит 250 млрд юаней на развитие проектов нового Шелкового пути. Об этом в воскресенье на форуме «Один пояс – один путь» заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин подчеркнул, что деньги пойдут на поддержку проектов в рамках стратегии «Один пояс – один путь». Приоритетными направлениями будут проекты в производственной сфере, инфраструктуре и сфере финансов.

В Пекине 14-15 мая проходит саммит по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс – один путь». Стратегия предполагает создание инфраструктуры и установление связей между государствами Евразии. В форуме участвует главы 29 стран и международных организаций. Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин.