Все новости

14.05.17 / 09:12 Новости / Россия и мир / Спорт

Боксер Джеймс Тони завоевал титул чемпиона мира WBF в возрасте 48 лет

Нокаутом в 6-м раунде

боксЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Джеймс Тони получил титул чемпиона мира WBF в супертяжелой весовой категории (до 90,71 кг). В воскресенье он одержал победу нокаутом в 6-м раунде в поединке против Майка Шеппарда.

Теперь 48-летний спортсмен имеет 77 побед при 10 поражениях. В последний раз боксер выходил на ринг в 2015 году на бой с российским спортсменом Денисом Лебедевым. Тогда в бою за «временный» титул чемпиона мира по версии WBA россиянин одержал победу по очкам.

Для 41-летнего Шеппарда поражение стало 21 в карьере при 24 победах. Предыдущим обладателем трофея был Рой Джонс.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,125 seconds.