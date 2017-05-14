Боксер Джеймс Тони завоевал титул чемпиона мира WBF в возрасте 48 лет Нокаутом в 6-м раунде

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Джеймс Тони получил титул чемпиона мира WBF в супертяжелой весовой категории (до 90,71 кг). В воскресенье он одержал победу нокаутом в 6-м раунде в поединке против Майка Шеппарда.

Теперь 48-летний спортсмен имеет 77 побед при 10 поражениях. В последний раз боксер выходил на ринг в 2015 году на бой с российским спортсменом Денисом Лебедевым. Тогда в бою за «временный» титул чемпиона мира по версии WBA россиянин одержал победу по очкам.

Для 41-летнего Шеппарда поражение стало 21 в карьере при 24 победах. Предыдущим обладателем трофея был Рой Джонс.