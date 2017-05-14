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14.05.17 / 11:15 Новости / Политика / Россия и мир

Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в Пекине

Они обсудили новый ракетный пуск КНДР

Цзиньпин путинРоссийский президент Владимир Путин встретился с председателем Китая в Пекине. Об этом в воскресенье сообщили в Кремле.

Лидеры двух стран новый ракетный пуск КНДР. Оба политика выразили обеспокоенность тем, как развивается ситуация и растет напряженность.

Напомним, ранее Северная Корея произвела очередной пуск ракеты. По данным СМИ, она приземлилась примерно в 100 км от Владивостока. Как рассказал сенатор Виктор Озеров, системы ПВО на Дальнем Востоке привели в состояние готовности после пуска ракеты.

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