В ДТП под Тулой с участием полицейской машины погиб один человек Еще семеро получили ранения

В городе Ясногорске Тульской области в ДТП с участием полицейской машины погиб один человек. Эту информацию сообщили в управлении МВД по региону в воскресенье.

По информации ведомства, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и произвел столкновение с полицейской машиной. В результате ДТП травмы получили шесть человек УАЗа, среди которых четыре полицейских и две пассажирки 2000-го рождения, а также пассажир автомобиля ВАЗ. Водитель ВАЗа скончался от травм по пути в больницу.

Ранее стало известно, что в Турции произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, в результате крушения автобуса погибли 23 пассажира и 11 получили ранения. Обстоятельства дела выясняются. Среди погибших или пострадавших россиян не было.