Все новости

14.05.17 / 02:32 Новости / Общество / Россия и мир

В ДТП под Тулой с участием полицейской машины погиб один человек

Еще семеро получили ранения

ДТП bloknot-taganrog.ruВ городе Ясногорске Тульской области в ДТП с участием полицейской машины погиб один человек. Эту информацию сообщили в управлении МВД по региону в воскресенье.

По информации ведомства, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и произвел столкновение с полицейской машиной. В результате ДТП травмы получили шесть человек УАЗа, среди которых четыре полицейских и две пассажирки 2000-го рождения, а также пассажир автомобиля ВАЗ. Водитель ВАЗа скончался от травм по пути в больницу.

Ранее стало известно, что в Турции произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, в результате крушения автобуса погибли 23 пассажира и 11 получили ранения. Обстоятельства дела выясняются. Среди погибших или пострадавших россиян не было.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,121 seconds.