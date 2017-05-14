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14.05.17 / 23:35 Новости / Общество / Россия и мир

ВОЗ подтвердила второй случай заражения лихорадкой Эбола в ДРК

Количество зараженных может достичь 125 человек

Эбола-лихорадка Фото с сайта tonkosti.ruВсемирная организация здравоохранения заявила о втором случае заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республики Конго за последнее время. Информацию об этом в организации сообщили в воскресенье.

Ранее на этой недели появились данные о 17 новых случаях заражения вирусом. Всего медицинские службы пытаются определить состояние 125 человек, сообщило Reuters.

Последняя вспышка лихорадки в ДРК произошла тремя годами ранее. Тогда в результате болезни погибли 49 человек.

Геморрагическая лихорадка Эбола – острая вирусная болезнь, поражающая людей и некоторые виды животных. От эпидемии Эболы в Африке больше всего пострадали Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия.

По материалам: reuters.com
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