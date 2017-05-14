В Ереване начались выборы в горсовет

В Ереване открылись избирательные участки для выборов в горсовет. Об этом в воскресенье сообщили в администрации города.
Голосование на выборах в Совет старейшин Еревана пройдет 08.00 по 20.00 по местному времени. По данным полиции, в выборах поучаствуют 842 тыс. горожан. В выборах принимают участие правящая Республиканская партия Армении, оппозиционный блок «Елк» и партия «Еркир цирани».
Совет старейшин избирается раз в четыре года и состоит 65 членов. Формирование горсовета идет по партийному принципу на основе выборов, которые действуют по пропорциональной системе голосования. Отметим, что если какая-либо партия наберет более 50% мест, то ее лидер станет мэром Еревана. Если ни одна партия не сможет преодолеть этот порог или если кандидат откажется от должности градоначальника, то мэра будут избирать тайным голосованием члены совета.
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