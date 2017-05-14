Индия не принимает участие в форуме «Один пояс – один путь»

Индия не прислала официальную делегацию для участия в форуме «Один пояс – один путь». Форум стартовал в воскресенье в Пекине.
Агентство PTI сообщило, что в списке зарегистрированных участников делегации из Индии нет, хотя страна получила официальное приглашение. Между тем на форуме присутствуют несколько индийских ученых в качестве частных лиц.
Накануне в МИД Индии дали уклончивый ответ по поводу участия страны в предстоящем форуме. Представитель МИД Гопал Баглай выразил обеспокоенность рядом аспектов китайской инициативы. В первую очередь индийская сторона критикует экономический проект между Китаем и Пакистаном. Проект подразумевает совместную деятельность стран на территории Гилгит-Балтистана – исторической части Кашмира. Напомним, эта территория является спорной между Индией и Пакистаном.
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