Объем торговли КНР со странами Шелкового пути за 2014-2016 годы превысил $3 трлн Инвестиции Китая в экономику государств превысили $50 млрд

Объем торговли Китая со странами «Одного пояса – одного пути» за 2014-2016 годы переступил отметку в $3 трлн. Об этом в воскресенье на открытии форума заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, глава государства отметил, что инвестиции Китая в экономики этих государств превысили $50 млрд. Благодаря этому, государствам-партнерам Китая удалось создать порядка 180 тыс. рабочих мест и обеспечить налоговые поступления в размере $1,1 млрд.

В Пекине продолжается форум «Один пояс – один путь». В форуме участвуют представители 28 государства, в том числе России, а также международных организаций. Общее число участников составляет около 1,2 тыс. человек. Форум завершится 15 мая.