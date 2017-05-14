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14.05.17 / 06:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Объем торговли КНР со странами Шелкового пути за 2014-2016 годы превысил $3 трлн

Инвестиции Китая в экономику государств превысили $50 млрд

КНР флаг китайОбъем торговли Китая со странами «Одного пояса – одного пути» за 2014-2016 годы переступил отметку в $3 трлн. Об этом в воскресенье на открытии форума заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, глава государства отметил, что инвестиции Китая в экономики этих государств превысили $50 млрд. Благодаря этому, государствам-партнерам Китая удалось создать порядка 180 тыс. рабочих мест и обеспечить налоговые поступления в размере $1,1 млрд.

В Пекине продолжается форум «Один пояс – один путь». В форуме участвуют представители 28 государства, в том числе России, а также международных организаций. Общее число участников составляет около 1,2 тыс. человек. Форум завершится 15 мая.

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