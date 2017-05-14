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14.05.17 / 22:34 Новости / Россия и мир

Правительство расширило список попадающих под льготный кредит кроссоверов

По меньшей мере два десятка кроссоверов попадают под программу господдержки

банки карты кредитки sberbank.spb-bankir.ru _Правительство расширило список попадающих под льготный кредит кроссоверов. Перечень появился в воскресенье.

Согласно изменениям в программе льготного кредитования сумма на покупку транспортного средства увеличилась на 300 тыс. рублей. Это расширило модельный ряд машин, а также сделало доступными более дорогие комплектации.

Под льготные условия теперь попадают такие автомобили как Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Skoda Yeti, Kia Sportage и Soul. Большинство китайских кроссоверов также попадают под эти условия. Отметим, российские модели (Lada 4×4 и УАЗ) по-прежнему участвует в программе.

Напомним, согласно постановлению правительства о льготном кредитовании, максимальная стоимость авто, который можно приобрести в кредит на особых условиях составляет 1,45 млн рублей. Ранее максимальная сумма составляла 1,15 млн рублей.

В конце апреля эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов в России. Список возглавил Mercedez-Benz GLC стоимостью от 2,91 млн рублей.

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