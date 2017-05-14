Все новости

14.05.17 / 15:25 Новости / Россия и мир / Финансы

Apple купила компанию Lattice Data за $200 млн

Компания специализируется на структурировании данных

Lattice DataApple приобрела компанию Lattice Data за $200 млн. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на источник.

Компания Lattice Data работает с неструктурированными («тёмными») данными с помощью машинного обучения. По словам источника, сделку закрыли несколько недель назад.

Отметим, в Apple заявили, что «время от времени покупают небольшие компании». Lattice Data основана в 2015 году. С помощью приобретенной компании Apple может развить голосового помощника Siri, отмечает TechCrunch.

По материалам: techcrunch.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,122 seconds.