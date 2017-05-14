Apple купила компанию Lattice Data за $200 млн Компания специализируется на структурировании данных

Apple приобрела компанию Lattice Data за $200 млн. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на источник.

Компания Lattice Data работает с неструктурированными («тёмными») данными с помощью машинного обучения. По словам источника, сделку закрыли несколько недель назад.

Отметим, в Apple заявили, что «время от времени покупают небольшие компании». Lattice Data основана в 2015 году. С помощью приобретенной компании Apple может развить голосового помощника Siri, отмечает TechCrunch.