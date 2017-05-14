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14.05.17 / 02:59 Новости / Политика / Россия и мир

Мадуро: ответственность за беспорядки в Каракасе несет спикер парламента Борхес

Он ответственен за все насилие и смерть в стране, подчеркнул глава государства

Мадуро Венесуэла протест Каракас

Фото: marketsignal.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за беспорядки в столице страны на председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхеса. Соответствующее заявление президент республики сделал накануне.

Мадуро выступил с таким утверждением после захвата и сожжения автобуса в муниципалитете Чакао. По мнению президента, Борхес отдал приказ «сжечь 100 автобусов», он несет ответственность «за все насилие и смерть, происходящие в стране».

Отметим, с начала апреля в Венесуэле продолжаются массовые антиправительственные акции. По данным на 9 мая, чуть более чем за месяц произошло 945 таких акций. В ходе протестов погибли 44 человека. Число пострадавших составляет около тысячи человек.

По материалам: tass.ru
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