Мадуро: ответственность за беспорядки в Каракасе несет спикер парламента Борхес

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за беспорядки в столице страны на председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхеса. Соответствующее заявление президент республики сделал накануне.
Мадуро выступил с таким утверждением после захвата и сожжения автобуса в муниципалитете Чакао. По мнению президента, Борхес отдал приказ «сжечь 100 автобусов», он несет ответственность «за все насилие и смерть, происходящие в стране».
Отметим, с начала апреля в Венесуэле продолжаются массовые антиправительственные акции. По данным на 9 мая, чуть более чем за месяц произошло 945 таких акций. В ходе протестов погибли 44 человека. Число пострадавших составляет около тысячи человек.
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