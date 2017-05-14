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14.05.17 / 13:01 Новости / Политика / Россия и мир

Макрон вступил в должность президента Франции

В Париже проходит церемония инаугурации

Фото Christophe Petit Tesson / EPA

Фото Christophe Petit Tesson / EPA

Политик Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции. Церемония инаугурации проходит в Париже в воскресенье.

Франсуа Олланд покинул Елисейский дворец после передачи власти Макрону. Новый глава Франции пообещал ее жителям вернуть им уверенность в себе и обеспечить надежную защиту.

Отметим, для обеспечения безопасности в Париже мобилизовали более 1,5 тыс. полицейских. Напомним, второй тур президентских выборов прошел во Франции 7 мая. Макрон получил 66,1% голосов. Его соперником была Марин Ле Пен.

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