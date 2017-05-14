В Москве начался митинг против реновации В нем принимают участие более 7 тыс. человек

В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг против программы реновации. Об этом в воскресенье сообщается в Twitter объединения «Белый счетчик».

По данным «Белого счетчика», к 14:00 на акцию пришли более 7 тыс. человек. С 15 мая в столице начнется голосование за или против участия в программе реновации.

Отметим, в голосовании примут участие жители 4,5 тыс. домов. Список пятиэтажек, которые планируется снести, московская мэрия опубликовала в начале мая. Ранее мэр города Сергей Собянин пообещал денежную компенсацию взамен предложенных по программе реновации квартир.