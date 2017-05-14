В Москве неизвестный устроил стрельбу из травматического оружия Мотивы стрелка пока не ясны

На севере столицы неизвестный выстрелил в девушку несколько раз из травматического оружия. Об этом накануне сообщили в ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Пришвина. После совершения проступка мужчина скрылся. Полицейские начали поиск нападавшего. О состоянии девушки в настоящий момент информации нет.

Ранее, 26 апреля, в Москве произошла стрельба на Студенческой улице. В результате инцидента ранение в руку получил 44-летний мужчина. Стрелок скрылся с места преступление на машине «Toyota». По предварительным данным, это было спланированное заранее покушение. СК возбудил уголовное дело по двум статьям – «Незаконный оборот оружия» и«Покушение на убийство».