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14.05.17 / 03:34 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве неизвестный устроил стрельбу из травматического оружия

Мотивы стрелка пока не ясны

пистолетНа севере столицы неизвестный выстрелил в девушку несколько раз из травматического оружия. Об этом накануне сообщили в ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Пришвина. После совершения проступка мужчина скрылся. Полицейские начали поиск нападавшего. О состоянии девушки в настоящий момент информации нет.

Ранее, 26 апреля, в Москве произошла стрельба на Студенческой улице. В результате инцидента ранение в руку получил 44-летний мужчина. Стрелок скрылся с места преступление на машине «Toyota». По предварительным данным, это было спланированное заранее покушение. СК возбудил уголовное дело по двум статьям – «Незаконный оборот оружия» и«Покушение на убийство».

По материалам: ria.ru
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