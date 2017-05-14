«Оттава» обыграла «Питтсбург» благодаря шайбе в овертайме На счет Евгения Малкина гол

«Оттава Сенаторз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1 в первом поединке финальной серии Восточной конференции НХЛ. Матч прошел в воскресенье в Питтсбурге.

На гол «сенаторов» на 15-й минуте благодаря усилиям Жан-Габриэля Пажо, «пингвины» смогли ответить шайбой Евгения Малкина (55 минута). В основное время команды не сумели выявить победителя, а в овертайме сильнее оказался канадский клуб: победная шайба на счету Бобби Райана (65 минута).

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Оттавы». Второй матч серии пройдет 16 мая.

Евгений Малкин возглавляет список бомбардиров в Кубке Стэнли. На счет россиянина 19 очков в 13 поединках.