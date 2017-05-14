Все новости

14.05.17 / 19:54 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве вновь перенесли дату профилактического отключения горячей воды

График будет доступен после 15 мая

Фото: obozrevatel.ua

Фото: obozrevatel.ua

В Москве вновь перенесли дату профилактического отключения горячей воды. Об этом в воскресенье сообщили в ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

Точный график отключения воды будет доступен после 15 мая. Ранее отключение воды перенесли с 10 на 15 мая по причине похолодания  в столице.

Отметим, 10 мая из-за погодных условий в Москве снова включили отопление во всех домах. Энергетики начали постепенное отключение 1 мая. Согласно регламенту, отопительный сезон в городе прекращают при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти дней подряд с тенденцией к повышению.

По материалам: interfax.ru

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,115 seconds.