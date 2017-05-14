В Москве вновь перенесли дату профилактического отключения горячей воды График будет доступен после 15 мая

В Москве вновь перенесли дату профилактического отключения горячей воды. Об этом в воскресенье сообщили в ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

Точный график отключения воды будет доступен после 15 мая. Ранее отключение воды перенесли с 10 на 15 мая по причине похолодания в столице.

Отметим, 10 мая из-за погодных условий в Москве снова включили отопление во всех домах. Энергетики начали постепенное отключение 1 мая. Согласно регламенту, отопительный сезон в городе прекращают при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти дней подряд с тенденцией к повышению.