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14.05.17 / 23:05 Новости / Общество / Россия и мир

В ходе перестрелки с полицейскими в Дагестане ликвидировали боевика

Члена хасавюртовской бандитской группировки

перестрелка Дагестан

Фото АБН

В Махачкале в ходе перестрелки с полицейскими ликвидировали боевика. Об этом в воскресенье сообщили в МВД по Дагестану.

Инцидент произошел на окраине города вечером 14 мая. Сотрудники правопорядка попытались остановить автомобиль для досмотра документов, однако водитель вместо предоставления документов открыл огонь по полицейским из салона. В результате перестрелки мужчина был убит ответным огнем. По предварительной информации, убитый – боевик «хасавюртовской бандгруппы» 1985 года рождения .

В ноябре прошлого года в Дагестане убили главаря «хасавюртовцев» Марата Махмудова. Сотрудники ФСБ в центре Хасавюрта попытались провести досмотр ВАЗ 2109, однако водитель и пассажиры открыли огонь по силовикам. В ходе перестрелки люди в салоне получили ранения, несовместимые с жизнью. Мирные граждане в результате операции не пострадали.

По материалам: interfax.ru
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