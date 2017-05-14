В ходе перестрелки с полицейскими в Дагестане ликвидировали боевика Члена хасавюртовской бандитской группировки

В Махачкале в ходе перестрелки с полицейскими ликвидировали боевика. Об этом в воскресенье сообщили в МВД по Дагестану.

Инцидент произошел на окраине города вечером 14 мая. Сотрудники правопорядка попытались остановить автомобиль для досмотра документов, однако водитель вместо предоставления документов открыл огонь по полицейским из салона. В результате перестрелки мужчина был убит ответным огнем. По предварительной информации, убитый – боевик «хасавюртовской бандгруппы» 1985 года рождения .

В ноябре прошлого года в Дагестане убили главаря «хасавюртовцев» Марата Махмудова. Сотрудники ФСБ в центре Хасавюрта попытались провести досмотр ВАЗ 2109, однако водитель и пассажиры открыли огонь по силовикам. В ходе перестрелки люди в салоне получили ранения, несовместимые с жизнью. Мирные граждане в результате операции не пострадали.