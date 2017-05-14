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14.05.17 / 16:16 Новости / Общество / Россия и мир

Более 200 тыс. человек пострадали от глобальной кибератаки — глава Европола

Они проживают в 150 странах

Более 200 тыс. человек пострадали от глобальной кибератаки. Об этом в воскресенье заявил глава Европола Роб Уэйнрайт.

По его словам, кибератака затронула 150 стран. Многие из жертв — крупные корпорации.

Добавим, 12 мая было зафиксировано 75 тыс. атак в 99 странах. В России хакеры атаковали «Мегафон», МВД и РЖД. В Минздраве и ЦБ также сообщили об атаках, которые были отражены. Вирус блокирует файлы на компьютерах и требует $300 в биткоинах за их расшифровку.

По материалам: itv.com
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