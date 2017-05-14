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14.05.17 / 16:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин рассказал о росте реальных доходов жителей РФ

На встрече с президентом Чехии

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Президент России Владимир Путин рассказал о росте реальных доходов россиян. Об этом в воскресенье сообщили в Кремле.

Путин встретился с президентом Чехии Милошем Земаном, который отметил рост числа туристов из России.

«Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые у нас, к сожалению, снизились в результате кризиса, а сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», — заявил Путин.

Напомним, встреча двух президентов прошла 14 мая. Они встретились в Пекине. Путин принимает участие в проходящем в КНР форуме «Один пояс — один путь».

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