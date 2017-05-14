Путин предложил создать в Евразии совместные лаборатории Для этого потребуются большие инвестиции, подчеркнул президент России

Президент России Владимир Путин предложил создать в Евразии крупные лаборатории и исследовательские установки совместного пользования. Предложение президента прозвучало на открытии форума «Один путь – один пояс» в Пекине в воскресенье.

По мнению Путина, полная интеграция евразийского региона возможна только с опорой на квалифицированные кадры, развитую науку и высокие технологии. Для появления такого фундамента необходимо развивать образовательные программы, укреплять взаимодействия университетов и создать крупные международные исследовательские установки и совместные лаборатории, подчеркнул президент РФ. Отдельно Путин отметил, что для реализации масштабных проектов в различных сферах потребуются частные инвестиции, которым также необходимы хорошие условия для работы.

Напомним, форум «Один пояс – один путь» проходит в настоящее время в Пекине. Помимо России в работе форума участвуют Китай, Турция, Киргизия, Венгрия и другие страны. На мероприятии также присутствуют президент Всемирного банка, директор-распорядитель МФВ и генсек ООН. Всего в работе форума участвуют около 1,2 тыс. человек.