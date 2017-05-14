Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин Для участия в международном форуме и проведения двухсторонних встреч

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. В столицу Китая самолет приземлился в воскресенье, откуда президент сразу направился на открытие международного форума «Один пояс – один путь».

В саммите примут участие 29 глав государстве и правительств, а также руководители крупнейших международных организацией. Владимир Путин выступит на открытии форума.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин на саммите представит российское видение перспектив экономического развития в Евразии, а также предложит ряд инициатив по выстраиванию рентабельных транспортных маршрутах через РФ по доставке грузов от Атлантического до Тихого океана.

Также в воскресенье президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Чехии Милошем Земаном, а также премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. В понедельник глава государства вновь примет участие в работе форума.

Инициативу «Один пояс – один путь» выдвинули в Китае в 2013 году. Концепция экономического развития предполагает возрождение шелкового пути в XXI веке. Речь идет о заключение двухсторонних соглашение с государствами, которые располагаются на пути транспортных евразийских маршрутов. Ранее, Китай и Грузия объявили о подписании соглашения о свободной торговле.