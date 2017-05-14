Российский президент Владимир Путин встретился с премьером Греции Алексисом Ципрасом. Об этом сообщили в Кремле в воскресенье.
В ходе встречи Путин отметил рост товарооборота между Россией и Грецией.
«А за первые два месяца этого года — на 80%. Со странами Евросоюза в целом у нас увеличение на 43% товарооборота», — заявил президент.
Добавим, по словам Ципраса, достигнутый в российско-греческих отношениях прогресс является значительным. Однако премьер уточнил, что остается много открытых вопросов, которые необходимо обсудить. Политики встретились в КНР в рамках форума «Один пояс — один путь».
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