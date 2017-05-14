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14.05.17 / 12:05 Новости / Общество / Россия и мир

Запущенная КНДР ракета упала в 500 км от России — Минобороны

Ранее СМИ сообщили, что ракета упала в 96 км от Владивостока

ракета 500 км

Фото АБН

Запущенная КНДР ракета упала в 500 км от территории России. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны страны.

Ракета упала на 23 минуте после пуска. В ведомстве отметили, что ракета сопровождалась российскими средствами Системы предупреждения о ракетном нападении.

Добавим, в министерстве подчеркнули, что ракета не представляла опасности для России. Ее запуск произошел примерно в 23:30 по московскому времени в субботу. Ранее СМИ сообщили, что северокорейская ракета упала в 96 км от Владивостока.

По материалам: interfax.ru
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