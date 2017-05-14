Запущенная КНДР ракета упала в 500 км от России — Минобороны Ранее СМИ сообщили, что ракета упала в 96 км от Владивостока

Запущенная КНДР ракета упала в 500 км от территории России. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны страны.

Ракета упала на 23 минуте после пуска. В ведомстве отметили, что ракета сопровождалась российскими средствами Системы предупреждения о ракетном нападении.

Добавим, в министерстве подчеркнули, что ракета не представляла опасности для России. Ее запуск произошел примерно в 23:30 по московскому времени в субботу. Ранее СМИ сообщили, что северокорейская ракета упала в 96 км от Владивостока.