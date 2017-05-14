«Ростов» победил «Рубин» в матче РФПЛ Благодаря голам Азмуна, Полоза и Нобоа

«Ростов» победил «Рубин» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе Олимп-2 в Ростове-на-Дону в воскресенье.

Матч закончился со счетом 4:2. У хозяев голами отметились Азмун (7 и 51 минуты), Полоз (19 минута), Нобоа (73 минута). Уйти от разгромного поражения гостям помогли два гола в концовке встречи: точные удары нанесли М’Вила (75 минута) и Канунников (87 минута).

За два тура до конца чемпионата клуб из Ростова занимает шестую строчку в таблице РФПЛ. Команда Ивана Данильянца имеет в своем активе 45 очков и отстает на одно очко от еврокубковой зоны. У «Рубина» в активе 35 очков. Казанский клуб расположился на девятом месте.