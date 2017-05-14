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14.05.17 / 04:34 Новости / Общество / Россия и мир

На вулкане Шивелуч произошло два выброса пепла

Шлейф распространился в западном направлении от источника

ШивелучНа Камчатке на вулкане Шивелуч произошло два пепловых выброса. Это информацию сообщили в ГУ МЧС по региону в воскресенье.

Первый выброс произошел 13 мая, его высота составила 5500 метров. Второй – утром 14 мая, его высота составила около 3500 метров. Пепловый шлейф распространился на 16 км. Ближайшие населенный пункт находится в 51 км от вулкана.

Ранее, 1 Мая, вулкан выбросил пятикилометровый столб пепла. Тогда шлейф растянулся на 310 км от источника.

Шивелуч – один из самых крупных вулканов Камчатки. Его высота составляет 3283 метра.

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