На вулкане Шивелуч произошло два выброса пепла Шлейф распространился в западном направлении от источника

На Камчатке на вулкане Шивелуч произошло два пепловых выброса. Это информацию сообщили в ГУ МЧС по региону в воскресенье.

Первый выброс произошел 13 мая, его высота составила 5500 метров. Второй – утром 14 мая, его высота составила около 3500 метров. Пепловый шлейф распространился на 16 км. Ближайшие населенный пункт находится в 51 км от вулкана.

Ранее, 1 Мая, вулкан выбросил пятикилометровый столб пепла. Тогда шлейф растянулся на 310 км от источника.

Шивелуч – один из самых крупных вулканов Камчатки. Его высота составляет 3283 метра.