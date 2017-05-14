Власти Москвы «внимательно отнесутся» к прозвучавшим на митинге против реновации заявлениям — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «серьезно отнестись» ко всем заявлениям, которые прозвучали на митинге против реновации. Об этом он в воскресенье написал в «Вконтакте».
«Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены», — говорится в сообщении Собянина.
По оценкам МВД, в митинге приняли участие 8 тыс. человек. Движение «Белый счетчик» заявило о 20 тыс. участников. Митинг против программы реновации состоялся на проспекте Сахарова. Он был согласован с московскими властями.
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