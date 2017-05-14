Итальянские спасатели обнаружили тела семи человек на лодках беженцев Специалисты спасли около 500 человек

Итальянские спасатели обнаружили тела семи мигрантов в Средиземном море. Об этом сообщили в местной береговой охране накануне.

По данным ведомства, в ходе спасательной операции сотрудники обнаружили 484 человека на четырех надувных лодках. Мигрантов разместили на итальянских военных и гражданских судах. Кроме того, спасатели также обнаружили 7 тел мужского пола, отметили в береговой охране.

По данным МВД Италии, до берегов страны с начала 2017 года добрались около 50 тыс. мигрантов. Этот показатель превышает прошлогодний на 44%. Помимо Италии беженцы стремятся попасть в Грецию и Испанию. В 2017 году более 1,3 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке добраться до Европы.