Все новости

14.05.17 / 13:27 Новости / Россия и мир

Строительство «Силы Сибири» идет с опережением графика — Миллер

Построено свыше 740 км газопровода

Строительство Силы СибириСтроительство «Силы Сибири» идет с опережением графика. Об этом в воскресенье рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы работаем с небольшим опережением графика. В настоящее время подготовлена трасса на расстоянии более 1,8 тысячи километров, уже построено более 740 километров газопровода, 1000 километров трубы сварено в нитку», — сказал Миллер.

Напомним, «Газпром» планирует до конца этого года подписать условия поставки газа в Китай. Газ будут поставлять из районов Дальнего Востока в качестве развития проекта «Сила Сибири». российская компания и CNPC подписали соглашение о поставках российского газа в Китай в 2014 году.

По материалам: vesti.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,115 seconds.