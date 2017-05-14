Строительство «Силы Сибири» идет с опережением графика — Миллер Построено свыше 740 км газопровода

Строительство «Силы Сибири» идет с опережением графика. Об этом в воскресенье рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы работаем с небольшим опережением графика. В настоящее время подготовлена трасса на расстоянии более 1,8 тысячи километров, уже построено более 740 километров газопровода, 1000 километров трубы сварено в нитку», — сказал Миллер.

Напомним, «Газпром» планирует до конца этого года подписать условия поставки газа в Китай. Газ будут поставлять из районов Дальнего Востока в качестве развития проекта «Сила Сибири». российская компания и CNPC подписали соглашение о поставках российского газа в Китай в 2014 году.