Василий Уткин объявил о временном прекращении комментаторской деятельности Комментатор не исключил своего возвращения в будущем

Спортивный журналист Василий Уткин сообщил о временном прекращении комментаторской деятельности. Об этом комментатор объявил в прямом эфире матча «Фулхэм» — «Рединг» накануне.

Решение связано с желанием найти новые вызовы, отметил Уткин. По словам телекомментатора, он думал о подобном шаге на протяжении полугода.

Василий Уткин долгое время работал на телеканале «НТВ плюс» после чего перешел на «Матч ТВ». Из-за конфликта с генеральным продюсером телеканала Тиной Канделаки Уткин покинул проект. Последнее место работы телекомментатора – Eurosport. Кроме того, с лета прошло года Уткин работает в качестве директора сети пабов «Джон Донн».