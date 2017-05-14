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14.05.17 / 01:28 Новости / Россия и мир / Спорт

Василий Уткин объявил о временном прекращении комментаторской деятельности

Комментатор не исключил своего возвращения в будущем

василий-уткин-sport.bigmir.net_Спортивный журналист Василий Уткин сообщил о временном прекращении комментаторской деятельности. Об этом комментатор объявил в прямом эфире матча «Фулхэм» — «Рединг» накануне.

Решение связано с желанием найти новые вызовы, отметил Уткин. По словам телекомментатора, он думал о подобном шаге на протяжении полугода.

Василий Уткин долгое время работал на телеканале «НТВ плюс» после чего перешел на «Матч ТВ». Из-за конфликта с генеральным продюсером телеканала Тиной Канделаки Уткин покинул проект. Последнее место работы телекомментатора – Eurosport. Кроме того, с лета прошло года Уткин работает в качестве директора сети пабов «Джон Донн».

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