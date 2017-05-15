«Альфа-Банк» и «Промсвязьбанк» объединили сети банкоматов на прием наличных Партнерская сеть банкоматов «Альфа-Бнка» в настоящее время включает порядка 23 тыс. устройств

«Альфа-Банк» и «Промсвязьбанк» объединили сети банкоматов на прием наличных. Об этом сообщили в «Альфа-Банке» в понедельник.

Клиенты последнего теперь смогут вносить наличные в банкоматах «Промсвязьбанка» без комиссии. Функцией приема наличных средств клиенты банка смогут воспользоваться в более чем 10 тыс. банкоматов во всех регионах присутствия обоих банков.

Партнерская сеть банкоматов «Альфа-Бнка» в настоящее время включает порядка 23 тыс. устройств. Они расположены в 2,8 тыс. населенных пунктах России. В число партнеров банкоматной сети входят — «Бинбанк», «Газпромбанк», «Московский кредитный банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк», а также «Уральский банк реконструкции и развития».