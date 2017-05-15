Все новости

15.05.17 / 12:57 Новости / Россия и мир

«Альфа-Банк» и «Промсвязьбанк» объединили сети банкоматов на прием наличных

Партнерская сеть банкоматов «Альфа-Бнка» в настоящее время включает порядка 23 тыс. устройств

Альфа Банк

Фото: vc.ru

«Альфа-Банк» и «Промсвязьбанк» объединили сети банкоматов на прием наличных. Об этом сообщили в «Альфа-Банке» в понедельник.

Клиенты последнего теперь смогут вносить наличные в банкоматах «Промсвязьбанка» без комиссии. Функцией приема наличных средств клиенты банка смогут воспользоваться в более чем 10 тыс. банкоматов во всех регионах присутствия обоих банков.

Партнерская сеть банкоматов «Альфа-Бнка» в настоящее время включает порядка 23 тыс. устройств. Они расположены в 2,8 тыс. населенных пунктах России. В число партнеров банкоматной сети входят — «Бинбанк», «Газпромбанк», «Московский кредитный банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк», а также «Уральский банк реконструкции и развития».

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,123 seconds.