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15.05.17 / 04:37 Новости / Россия и мир

Мантуров: «АвтоВАЗ» отзовет 5 тыс. Lada Kalina и Granta и 14 тыс. Audi

По мнению министра, это не говорит о плохом качестве автомобилей

автоваз lada«АвтоВАЗ» согласовал с Росстандартом отзыв порядка 5 тыс. Lada Kalina и Granta и 14 тыс. автомобилей Audi. Об это в понедельник рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По мнению министра, отзывные компании не являются демонстрацией плохого качества автомобилей, а свидетельствует об ответственности производителя. «Отзывная компания – не ущерб репутации», — подчеркнул Мантуров.

Причина отзыва автомобилей – перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления у Granta и Kalina. У моделей Audi – риск протечки люка и возможный дефект подушек и ремней безопасности.

В марте «АвтоВАЗ» также объявлял отзыв более 100 тыс. автомобилей Kalina и Granta по этим же причинам. То же самое касается и Audi: в апреле 2017 года Росстандарт сообщил об отзыве более 2 тыс. кроссоверов Audi Q5, а также около 100 моделей Audi A4, A5, A6 и A8.

Ранее в «АвтоВАЗе» подтвердили сроки выхода Lada Vesta и Vesta Cross на российский рынок. Старт продаж универсалов начнется во второй половине 2017 года.

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