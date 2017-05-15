Бюджетно-финансовый комитет одобрил поправки в бюджет Петербурга на 2017 год За них проголосовали большинство членов комитета

Бюджетно-финансовый комитет ЗакСобрания Петербурга одобрил поправки ко второму чтению проекта закона о бюджете города на 2017 год. За соответствующее решение комитет проголосовал на заседании в понедельник, передает корреспондент АБН.

За внесение поправок проголосовали 11 депутатов. Один голос был против, один воздержался.

Отметим, поправки, которые предложил губернатор Георгий Полтавченко, подразумевают, увеличение доходной части бюджета до 502,87 млрд рублей, расходной – до 572,69 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменяется и сохраняется в размере 69,820 млрд рублей.

Добавим, в первом чтении поправки подразумевали, что доходная часть бюджета составит 487,8 млрд рублей, расходная — 557,6 млрд рублей. В 2017 году дефицит бюджета Петербурга планируется на рекордном уровне. В прошлом году он составил 19,9 млрд рублей.