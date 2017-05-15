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15.05.17 / 19:04 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже закрылись в зеленой зоне

ММВБ — 2003,13 пункта, РТС — 1119,98 пункта

Фото АБН

Фото АБН

Торги на Московской бирже в понедельник закрылись в зеленой зоне. ММВБ — вырос на 0,43% до 2003,13 пункта, а РТС — закрылся на отметке 1119,98 пункта, прибавив за день 1,84%.

Как отмечает аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова, стоимость нефти в понедельник перевалила за 52 за баррель. Это связано с договоренностью о продлении на девять месяцев соглашения о сокращении нефти между Россией и Саудовской Аравией.

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