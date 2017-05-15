Бюджет РФ в январе-апреле исполнен с дефицитом 515,5 млрд рублей Дефицит бюджета России уменьшился в 2,4 раза

По состоянию на 1 мая 2017 года дефицит бюджета России составил 515,538 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает Федеральное казначейство.

В общей сложности расходы бюджета за текущий период составили 5 трлн 278 млрд рублей, доходы — 4 трлн 762 млрд рублей. Самая крупная статья расходов за четыре месяца — социальная политика (1,945 трлн рублей). Второе и третье место поделили национальная оборона (1 трлн рублей) и правоохранительная деятельность (523,7 млрд рублей), уточняется в документе.

Напомним, на текущий год Минфин заложил дефицит в бюджете страны на уровне 3,2% ВВП (2,753 трлн рублей) при среднегодовой цене $4 за баррель нефти. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил накануне о возможном сокращении дефицита до 2% ВВП. По итогам 2016 года показатель составил 3,5% при заложенных 3,9% ВВП.