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15.05.17 / 13:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Бюджет РФ в январе-апреле исполнен с дефицитом 515,5 млрд рублей

Дефицит бюджета России уменьшился в 2,4 раза

бюджет дефицит

Коллаж АБН

По состоянию на 1 мая 2017 года дефицит бюджета России составил 515,538 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает Федеральное казначейство.

В общей сложности расходы бюджета за текущий период составили 5 трлн 278 млрд рублей, доходы — 4 трлн 762 млрд рублей. Самая крупная статья расходов за четыре месяца — социальная политика (1,945 трлн рублей). Второе и третье место поделили национальная оборона (1 трлн рублей) и правоохранительная деятельность (523,7 млрд рублей), уточняется в документе.

Напомним, на текущий год Минфин заложил дефицит в бюджете страны на уровне 3,2% ВВП (2,753 трлн рублей) при среднегодовой цене $4 за баррель нефти. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил накануне о возможном сокращении дефицита до 2% ВВП. По итогам 2016 года показатель составил 3,5% при заложенных 3,9% ВВП.

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