В ЦБ считают опасным занижение курса рубля Это приведет к снижению зарплат и благосостояния

В Центробанке России считают опасным занижение курса рубля. Об этом в мегарегуляторе сообщили в понедельник.

Политику занижения курса рубля в департаменте исследований и прогнозирования Банка России считают «ценовым демпингом», который не стимулирует рост качества производства. Слабый курс рубля наоборот снизит рост производительности труда, убеждены в ЦБ.

Политика слабого рубля может привести к снижению зарплат и стандартов потребления. В целом ЦБ оценивает эту тактику скорее как отрицательную, нежели положительную.

Отметим, в исследовании департамента сказано, что его мнение может не совпадать с официальной позицией ЦБ. В настоящий момент в прогнозе Минэкономразвития по валютам сказано, что доллар к концу 2017 года будет стоить 68 рублей. При более высоких ценах на нефть – 62 рубля.