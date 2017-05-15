Пресс-конференция «Четвертый Санкт-Петербургский Бал на колесах» (видеотрансляция)

15 мая 2017 года в 13:00 в пресс-центре «Агентства Бизнес Новостей» (Загородный проспект, 24) состоится пресс-конференция, посвященная «Четвертому Санкт – Петербургскому Балу на колесах».

В мае 2014 года в нашем городе стартовал проект «Первый Санкт-Петербургский Бал на колесах». Мероприятие получило настолько широкий общественный резонанс, что было принято решение проводить Бал ежегодно.

Основным организатором Бала выступает Региональная общественная организация «Общество инвалидов в защиту семьи «Аревик». Мероприятие проводится при поддержке Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и Государственного Русского музея.

«Главная идея Бала – создание равнодоступно-благоприятных интегрированных условий для общения и творческого самовыражения детей и молодежи с особыми потребностями и возможностями. Современное общество должно строиться так, чтобы «особенные» люди могли ощущать свою причастность к нему наравне со всеми остальными. Только тогда они могут почувствовать свою роль в социально-культурном развитии общества», – подчеркивает председатель «Общества инвалидов в защиту семьи «Аревик«» Алена Амаяковна Атанесян.

На пресс-конференции, посвященной «Балу на колесах», о мероприятии расскажут его организаторы и партнеры:

– старший научный сотрудник отдела социально-культурных программ и проектов отдела социокультурных коммуникаций Русского музея Алена Владимировна Суслова;

– ректор СПбГИКиТ, доктор экономических наук, профессор Александр Дмитриевич Евменов;

– председатель «Общества инвалидов в защиту семьи «Аревик«» Алена Амаяковна Атанесян;

– генеральный директор «Пирогового дворика» Ася Олеговна Клайман;

– руководитель Межрегиональной ООИ «Федерация спортивных танцев на колясках» Елена Петровна Лозко.

«Бал на колесах – 2017»

Официальная часть Бала пройдет 19 мая в Летнем саду с 13:00 до 15:00. Торжественная часть бала состоится в банкетном зале ресторана «Амроц» на Невском пр., 176, в 17:00.

В рамках «Бала на колесах» выступят артисты Мариинского и Михайловского театров, творческие коллективы на колесах, участница проекта «Голос» Нина Веденина-Меерсон и многие другие. Бальный полонез на колясках состоится в сопровождении Международного симфонического оркестра Таврического дворца. Специальный гость Бала – певица, заслуженная артистка России Жасмин.

Приглашаем Вас посетить пресс-конференцию, посвященную «Четвертому Санкт-Петербургскому Балу на колесах»! 15 мая, 13:00, пресс-центр «Агентства Бизнес Новостей» (Загородный проспект, 24).

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