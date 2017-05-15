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15.05.17 / 12:33 Новости / Россия и мир

ЦИК и «Яндекс» создадут карту участков для голосующих не по прописке

Аналога такой карты пока в РФ нет

ЦИК и Яндекс

Центризбирком и «Яндекс» создадут карту избирательных участков для тех, кто голосует не по месту прописки. Об этом в понедельник рассказал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Как стало известно ТАСС, ЦИК и «Яндекс» планируют заключить соглашение о сотрудничестве. Созданная карта поможет избирателям находить ближайшие участки для голосования в зависимости от местоположения.

Ранее в ГД был внесен пакет поправок в избирательное законодательство, которые включают отмену открепительных удостоверений. Документ был принят Думой в первом чтении 12 апреля. Система голосования без открепительных разработана ЦИК. Заявить о желании проголосовать на участке не по месту регистрации можно в срок от 45 до 5 дней до выборов.

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