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15.05.17 / 20:44 Новости / Россия и мир

Роспатент получил заявку на регистрацию бренда Dimon

Заявителем выступила винодельческая компания ColleMassari

Алкоголь виноВ Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда Dimon. Заявка была в понедельник опубликована на сайте Федерального института промышленной собственности.

Заявителем выступила Мария Ирис — хозяин винодельческой компании ColleMassari. Регистрация бренда позволит компании использовать его в рекламе, а также выпускать под ним вина и иные алкогольные напитки.

Напомним, в марте Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм, в котором рассказывалось о коррупционной схеме с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. В частности в ФБК рассказали о винодельческом хозяйстве в Тоскане, принадлежащем офшору Ильи Елисеева — однокурсника Медведева.

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