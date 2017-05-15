Роспатент получил заявку на регистрацию бренда Dimon Заявителем выступила винодельческая компания ColleMassari

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда Dimon. Заявка была в понедельник опубликована на сайте Федерального института промышленной собственности.

Заявителем выступила Мария Ирис — хозяин винодельческой компании ColleMassari. Регистрация бренда позволит компании использовать его в рекламе, а также выпускать под ним вина и иные алкогольные напитки.

Напомним, в марте Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм, в котором рассказывалось о коррупционной схеме с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. В частности в ФБК рассказали о винодельческом хозяйстве в Тоскане, принадлежащем офшору Ильи Елисеева — однокурсника Медведева.