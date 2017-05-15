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15.05.17 / 17:03 Новости / Петербург и Ленобласть

Для «Ночи музеев» в Петербурге запустят специальные автобусы

«Ночь музеев» пройдет в ночь с 20 по 21 мая

Ночь музеев www.metronews.ruВ Петербурге запустят специальные автобусы для акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс» в понедельник.

По данным «Санкт-Петербург.Ру», автобусы будут ходить по семи маршрутам. Маршруты соединяться на Исаакиевской площади со стороны Александровского сада. Автобусы будут ходить с 23:00 до 06:00. Воспользоваться транспортом можно будет по единому билету «Ночи музеев».

Напомним, в ночь с 20 по 21 мая в Петербурге пройдет акция «Ночь музеев». В ней примут участие свыше 110 музеев, библиотек и выставочных залов. Акция приурочена к Международному дню музеев.

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