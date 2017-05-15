Для «Ночи музеев» в Петербурге запустят специальные автобусы «Ночь музеев» пройдет в ночь с 20 по 21 мая

В Петербурге запустят специальные автобусы для акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс» в понедельник.

По данным «Санкт-Петербург.Ру», автобусы будут ходить по семи маршрутам. Маршруты соединяться на Исаакиевской площади со стороны Александровского сада. Автобусы будут ходить с 23:00 до 06:00. Воспользоваться транспортом можно будет по единому билету «Ночи музеев».

Напомним, в ночь с 20 по 21 мая в Петербурге пройдет акция «Ночь музеев». В ней примут участие свыше 110 музеев, библиотек и выставочных залов. Акция приурочена к Международному дню музеев.