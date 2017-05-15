Все новости

15.05.17 / 18:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Дом книги получит 500 млн рублей из городского бюджета

На содержание и развитие

дом книгиОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги»» может получить 500 млн рублей из бюджета Петербурга. Соответствующие поправки в понедельник поддержал бюджетно-финансовый комитет ЗакСобрания.

Деньги предлагается направить на содержание и развитие Дома Книги на Невском проспекте, 28 в рамках госпрограммы в сфере культуры и туризма. Выделение может пройти в рамках перераспределения из бюджетного фонда Петербурга 877 млн на здравоохранение, учреждения образования, благоустройство территорий, развитие физической культуры. Эти поправки поддержали 11 членов комитета, один проголосовал против.

Отметим, поправки ко второму чтению проекта закона о бюджете Петербурга предполагают, что доходы города увеличатся до 502,87 млрд рублей. Расходная часть должна вырасти до 572,69 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменяется – 69,82 млрд рублей.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

114 SQL queries done. Page generation took 0,116 seconds.