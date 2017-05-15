Дом книги получит 500 млн рублей из городского бюджета На содержание и развитие

ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги»» может получить 500 млн рублей из бюджета Петербурга. Соответствующие поправки в понедельник поддержал бюджетно-финансовый комитет ЗакСобрания.

Деньги предлагается направить на содержание и развитие Дома Книги на Невском проспекте, 28 в рамках госпрограммы в сфере культуры и туризма. Выделение может пройти в рамках перераспределения из бюджетного фонда Петербурга 877 млн на здравоохранение, учреждения образования, благоустройство территорий, развитие физической культуры. Эти поправки поддержали 11 членов комитета, один проголосовал против.

Отметим, поправки ко второму чтению проекта закона о бюджете Петербурга предполагают, что доходы города увеличатся до 502,87 млрд рублей. Расходная часть должна вырасти до 572,69 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменяется – 69,82 млрд рублей.