В Перу в результате ДТП погибли не менее 10 человек

В результате аварии на дороге в Перу погибли 11 человек. Об этом в понедельник заявили в дорожной полиции страны.
Как сообщило РИА Новости, происшествие случилось накануне. По данным полиции, на Центральном шоссе в регионе Паско произошло лобовое столкновение между пассажирским автобусом и грузовиком. Помимо погибших, не менее 25 человек пострадали. Причины аварии пока остаются не известными.
Двумя днями ранее в Турции произошло также ДТП с участие автобуса. В результате крушения транспортного средства погибли 23 пассажира и 11 получили ранения. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства инцидента. В российском посольстве отметили, что россиян среди пассажиров не было.
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