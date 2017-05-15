Все новости

15.05.17 / 05:40 Новости / Общество / Россия и мир

В Перу в результате ДТП погибли не менее 10 человек

Не менее 25 получили ранения

ДТП bloknot-taganrog.ruВ результате аварии на дороге в Перу погибли 11 человек. Об этом в понедельник заявили в дорожной полиции страны.

Как сообщило РИА Новости, происшествие случилось накануне. По данным полиции, на Центральном шоссе в регионе Паско произошло лобовое столкновение между пассажирским автобусом и грузовиком. Помимо погибших, не менее 25 человек пострадали. Причины аварии пока остаются не известными.

Двумя днями ранее в Турции произошло также ДТП с участие автобуса. В результате крушения транспортного средства погибли 23 пассажира и 11 получили ранения. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства инцидента. В российском посольстве отметили, что россиян среди пассажиров не было.

По материалам: ria.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,120 seconds.