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15.05.17 / 21:41 Новости / Политика / Россия и мир

Меркель: Германия и Франция готовы к сотрудничеству

Стороны разработают дорожную карту по Евросоюзу

Ангела Меркель, фото пресс-службы Канцлера ФРГГермания и Франция готовы к тесному сотрудничеству «в этот критический для Евросоюза момент». Об этом в понедельник заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

По ее словам, речь в данном случае идет не только о положении дел в ЕС после Brexit, но и об усилении поддержки еврозоны. Кроме того, стороны договорились о составлении дорожной карты на перспективу развития ЕС.

Канцлер также отметила, что в рамках немецко-французского сотрудничества будет продолжено взаимодействие в области безопасности. В свою очередь, Эммануэль Макрон подтвердил, что Германия и Франция вместе разработают дорожную карту для Евросоюза и зоны евро. Он добавил, что надеется построить с Германией отношения, которые приведут не только к росту двух стран, но и Европы в целом. Лидеры провели переговоры в понедельник в Берлине.

По материалам: ria.ru, tass.ru
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