Все новости

15.05.17 / 20:05 Новости / Россия и мир

В МИД РФ призвали «взвешивать риски» перед поездками в Грузию

После того, как грузинские власти заявили о намерении запретить въезд на территорию страны Юрию Лужкову

грузияВ Министерстве иностранных дел России призвали «взвешивать риски» перед поездками в Грузию. Соответствующее заявление в ведомстве сделали в понедельник.

«Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — говорится в сообщении МИД.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Грузии  Шалва Хуцишвили заявил о том, что бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову запретят въезд на территорию Грузию. Это связано с его визитами в Южную Осетию и Абхазию. Сам Лужков назвал «неразумным» решение грузинских властей.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,125 seconds.