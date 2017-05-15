В МИД РФ призвали «взвешивать риски» перед поездками в Грузию После того, как грузинские власти заявили о намерении запретить въезд на территорию страны Юрию Лужкову

В Министерстве иностранных дел России призвали «взвешивать риски» перед поездками в Грузию. Соответствующее заявление в ведомстве сделали в понедельник.

«Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — говорится в сообщении МИД.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили заявил о том, что бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову запретят въезд на территорию Грузию. Это связано с его визитами в Южную Осетию и Абхазию. Сам Лужков назвал «неразумным» решение грузинских властей.