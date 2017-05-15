Инфляция в России в апреле составила 4,1% К середине мая инфляция достигла целевого показателя в 4%

Инфляция в апреле в России составила 4,1% в годовом выражении. Об этом сообщили в Минэкономразвития в понедельник.

При этом в ведомстве отметили, что по состоянию на 15 мая, инфляция достигла целевого показателя в 4%. В декабре текущего года Минэкономразвития может снизиться до 2,9% при сохранении обменного курса на текущем уровне.

Напомним, ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция может достигнуть 4% в мае. Согласно базовому сценарию ведомства инфляция составит 3,8% по итогам текущего года.