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15.05.17 / 15:15 Новости / Россия и мир

Петербургская компания «Иванко» купила сеть Cats & Dogs

Ранее компания приобрела 70% ритейлера

Иванко Cats & DogsГК «Иванко» консолидировала 100%  сети Cats & Dogs. Об этом в понедельник рассказал источник в одной из розничных компаний.

Известно, что сделка была закрыта в феврале текущего года. Ранее «Иванко» приобрела 70% сети, тогда сделка оценивалась в сумму около 200 млн рублей.

Компания «Иванко» начала работу в 1996 году. Компания работает в Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах РФ. В группу компаний входят предприятие по производству товаров для животных, дистрибьютор по продаже кормов и сеть магазинов «Ле`Мурр». Сеть включает в себя 152 магазина.

По материалам: kommersant.ru
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