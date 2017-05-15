Петербургская компания «Иванко» купила сеть Cats & Dogs Ранее компания приобрела 70% ритейлера

ГК «Иванко» консолидировала 100% сети Cats & Dogs. Об этом в понедельник рассказал источник в одной из розничных компаний.

Известно, что сделка была закрыта в феврале текущего года. Ранее «Иванко» приобрела 70% сети, тогда сделка оценивалась в сумму около 200 млн рублей.

Компания «Иванко» начала работу в 1996 году. Компания работает в Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах РФ. В группу компаний входят предприятие по производству товаров для животных, дистрибьютор по продаже кормов и сеть магазинов «Ле`Мурр». Сеть включает в себя 152 магазина.