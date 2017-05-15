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15.05.17 / 06:37 Новости / Общество / Россия и мир

Красный полумесяц передал гуманитарную помощь Киргизии

После землетрясения

КиргизияОбщество Красного полумесяца Киргизии доставило груз гуманитарной помощи жителям Чон-Алайского района страны, который пострадал в результате землетрясения. Об этом в понедельник сообщили в обществе.

Красный полумесяц предоставил для более 500 пострадавших семей непродовольственные продукты: канистры для воды, одеяла, гигиенические наборы, постельное белье и другие вещи. МЧС помогает обществу в транспортировки гумпомощи.

Напомним, 3 мая на границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 6,6. Толчки привели к разрушению более 500 домов на территории страны. Порядка полутысячи зданий, в том числе социальных объектов, требуют ремонта. Все жители района, кто потерял свои дома, в настоящее время проживают в палаточном городке.

По материалам: ria.ru
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