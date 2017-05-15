Все новости

15.05.17 / 15:08 Новости / Россия и мир

В Южной Корее создали клей для ран из мидий

Его протестировали на крысах

Фото: astv.ru

Фото: astv.ru

Ученые из Южной Кореи изобрели клей для ран на основе вещества, выделяемого мидиями. Исследование было опубликовано в журнале Biomaterials.

Клейкое вещество, которые выделяют мидии, позволяет последним прикрепляться к скалам в океане, то есть оно работает во влажной среде. Новое средство ученые протестировали на крысах, сделав им разрезы глубиной до восьми миллиметров. На раны нанесли клей, а затем их накрыли пластиком.

Раны крыс затянулись через 11 дней, а через 28 дней они полностью зажили. При этом были восстановлены сосуды и фолликулы, а на месте раны остался небольшой след. Ученые намерены продолжать эксперименты на свиньях. Кожа этих животных по своей структуре ближе к человеческой, чем крысиная.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,124 seconds.