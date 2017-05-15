В Южной Корее создали клей для ран из мидий Его протестировали на крысах

Ученые из Южной Кореи изобрели клей для ран на основе вещества, выделяемого мидиями. Исследование было опубликовано в журнале Biomaterials.

Клейкое вещество, которые выделяют мидии, позволяет последним прикрепляться к скалам в океане, то есть оно работает во влажной среде. Новое средство ученые протестировали на крысах, сделав им разрезы глубиной до восьми миллиметров. На раны нанесли клей, а затем их накрыли пластиком.

Раны крыс затянулись через 11 дней, а через 28 дней они полностью зажили. При этом были восстановлены сосуды и фолликулы, а на месте раны остался небольшой след. Ученые намерены продолжать эксперименты на свиньях. Кожа этих животных по своей структуре ближе к человеческой, чем крысиная.