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15.05.17 / 01:26 Новости

В КНДР признали испытание баллистической ракеты успешным

Это новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Пхеньяне

Re-I-Ким-Чен-Ын-взрыв-пукан-2907249Запуск баллистический ракеты «земля-земля» в КНДР признали успешным. Об этом накануне сообщили на государственном телеканале страны.

Пхеньян заявил, что название испытанного заряда – Hwasong-12. Ракета пролетела 787 метро, отмечает агентство Yonhap, и это, возможно, новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в КНДР.

Напомним, в ночь на воскресенье КНДР запустила баллистическую ракету. Запуск произошел недалеко от города Кусон. Ракета пролетела около 30 минут и упала в Японском море. Высота полета снаряда составила около 2 тыс. км.

По материалам: yonhapnews.co.kr
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