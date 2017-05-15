В КНДР признали испытание баллистической ракеты успешным Это новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Пхеньяне

Запуск баллистический ракеты «земля-земля» в КНДР признали успешным. Об этом накануне сообщили на государственном телеканале страны.

Пхеньян заявил, что название испытанного заряда – Hwasong-12. Ракета пролетела 787 метро, отмечает агентство Yonhap, и это, возможно, новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в КНДР.

Напомним, в ночь на воскресенье КНДР запустила баллистическую ракету. Запуск произошел недалеко от города Кусон. Ракета пролетела около 30 минут и упала в Японском море. Высота полета снаряда составила около 2 тыс. км.