Ким Чен Ын: КНДР продолжит ракетные испытания «Пока США и их вассалы не сделают правильный выбор»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что страна вновь проведет ракетные испытания в будущем. Соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал накануне.

Как сообщает информационное агентство ЦТАК, северокорейский лидер отдал соответствующий указ ученым и технологам в ракетной отрасли. Испытания будут проводиться «пока США и их вассалы не сделают правильный выбор», — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

Напомним, накануне Пхеньян провел очередные испытания баллистической ракеты. В этот раз ракету Hwasong-12 запустили рядом с городом Кусон.

Резолюция Совбеза ООН запрещает Северной Кореи разработку ядерного оружия, а также средств его доставки. В КНДР резолюцию не признают.