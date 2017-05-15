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15.05.17 / 08:30 Новости / Политика / Россия и мир

Ким Чен Ын: КНДР продолжит ракетные испытания

«Пока США и их вассалы не сделают правильный выбор»

Фото: коллаж АБН

Фото: коллаж АБН

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что страна вновь проведет ракетные испытания в будущем. Соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал накануне.

Как сообщает информационное агентство ЦТАК, северокорейский лидер отдал соответствующий указ ученым и технологам в ракетной отрасли. Испытания будут проводиться «пока США и их вассалы не сделают правильный выбор», — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

Напомним, накануне Пхеньян провел очередные испытания баллистической ракеты. В этот раз ракету Hwasong-12 запустили рядом с городом Кусон.

Резолюция Совбеза ООН запрещает Северной Кореи разработку ядерного оружия, а также средств его доставки. В КНДР резолюцию не признают.

По материалам: kcna.kp, tass.ru
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