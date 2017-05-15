ЖК «Кристалл-Полюстрово» ввели в эксплуатацию Строительство здания велось около 13 лет

Жилой комплекс «Кристалл-Полюстрово» в Красногвардейском районе Петербурга ввели в эксплуатацию. Об этом АБН сообщили в Смольном в понедельник.

Как отметили в правительстве города, строительство здания началось еще в 2004 году, объект обещали сдать в эксплуатацию к 2006 году. Застройщик СК «Импульс» неоднократно переносил сроки сдачи объекта из-за нехватки денежных средств и отсутствия документации. Администрация Петербурга взяла на контроль процесс в 2014 году. Обязательства по завершению строительных работ взяла на себя компания «ЛенСпецСМУ».

Отметим, общая площадь объекта составляет более 38 тыс. кв. м. Жилой комплекс «Кристалл-Полюстрово» рассчитан на 718 квартир. Как сообщили в правительстве Петербурга, в ближайшее время участникам долевого строительства начнут выдавать ключи.