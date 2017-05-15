Все новости

15.05.17 / 12:26 Новости / Петербург и Ленобласть

ЖК «Кристалл-Полюстрово» ввели в эксплуатацию

Строительство здания велось около 13 лет

Кристалл-Полюстрово

Коллаж АБН

Жилой комплекс «Кристалл-Полюстрово» в Красногвардейском районе Петербурга ввели в эксплуатацию. Об этом АБН сообщили в Смольном в понедельник.

Как отметили в правительстве города, строительство здания началось еще в 2004 году, объект обещали сдать в эксплуатацию к 2006 году. Застройщик СК «Импульс» неоднократно переносил сроки сдачи объекта из-за нехватки денежных средств и отсутствия документации. Администрация Петербурга взяла на контроль процесс в 2014 году. Обязательства по завершению строительных работ взяла на себя компания «ЛенСпецСМУ».

Отметим, общая площадь объекта составляет более 38 тыс. кв. м. Жилой комплекс «Кристалл-Полюстрово» рассчитан на 718 квартир. Как сообщили в правительстве Петербурга, в ближайшее время участникам долевого строительства начнут выдавать ключи.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,115 seconds.